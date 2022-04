Quatro pessoas morrem em queda de avião no Mato Grosso; três eram da mesma família

A queda de um avião de pequeno porte, na noite desta quinta-feira (31), em uma chácara na rodovia MT-130, resultou na morte de quatro pessoas: o piloto, Dan Halan Toledo Martins, de 27 anos, e outras três pessoas da mesma família, identificadas como Juvenal Estriger, 63 anos, Guilherme Venturini Estriger, 33 anos, Lucas Venturini Estriger, 32 anos. Os corpos foram encontrados no local da queda, que fica na região de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso. As informações são do G1 Mato Grosso.

Avião caiu em área de difícil acesso (Divulgação / Via G1 Mato Grosso) Avião caiu em área de difícil acesso (Divulgação / Via G1 Mato Grosso)

Segundo a Polícia Civil, a aeronave caiu em uma área de mata, local de difícil acesso.

As causas do acidente serão investigadas, o Corpo de Bombeiros suspeita que o acidente ocorreu devido ao mau tempo. De acordo com testemunhas, um forte barulho foi ouvido por volta das 22h30. Tempo depois, os bombeiros foram acionados e encontraram as vítimas já sem vida e o avião destruído devido à queda.