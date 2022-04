Porta de avião abre durante voo e é segurada por passageiros; veja

A porta de um avião abriu durante um voo no estado do Acre, na última quinta-feira (14). A aeronave ia da cidade de Jordão para a capital Rio Branco, e com o susto, os passageiros precisaram segurar a porta para mantê-la fehcada até a a hora do pouso.

O avião transportava cerca de 12 pessoas, entre passageiros e dois tripulantes. De acordo com informação do G1, ninguém ficou ferido.

O voo saiu de Jordão às 12h30 e pousou em Rio Branco às 14h. Algumas imagens feitas dentro da aernave mostra o momento em que os passageiros precisaram segurar a porta puxando alguns cabos. Assista:

O pilito chegou a desligar um dos motores do avião, seguindo o voo apenas com um deles - o que é previsto no manual do fabricante da aeronave, de acordo com o engenheiro aeronáutico e representante da Empresa Rio Branco Táxi Aéreo, comandante Ricardo Lima.

O G1 também reportou que um dos passageiros afirmou que a porta se abriu após um dos cabos de sustentação se romper. Ele ainda revelou que, para puxar e fechar a porta, outro passageiro se colocou para fora da aeronave, sustentado por um cinto.

"Creio que ficaram segurando a porta por uns 20 minutos. Quando a porta se abriu, um dos cabos bateu na hélice e, não sei se foi o vento ou a hélice, quebrou um dos cabos, ficando essa porta suspensa pelo outro cabo. O rapaz foi lá e, quando puxou [a porta] veio o cabo solto também. Duas pessoas ficaram puxando de um lado e outras duas do outro", explicou o passageiro.

Ele também alegou que a empresa não prestou esclarecimentos ou ofereceu apoio aos passageiros após o pouso. "A empresa não explicou o que aconteceu, se foi algo grave, se o avião poderia ter caído, se era uma falha aceitável. Nem uma água com açúcar ofereceram, nada", disse.

Empresa de táxi aéreo ainda não sabe o que houve

O comandante Ricardo Lima afirmou que ainda não se sabe o que ocasionou o rompimento de um dos cabos, mas garantiu que todos os procedimentos foram feitos. A empresa investiga o que aconteceu no incidente.

A hélice da aeronave já foi trocada, ainda segundo informação do comandante, e manutenção da aeronave também foi realizada. O avião já está disponível para voo novamente.