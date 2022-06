Piloto morre ao tentar pousar em garimpo de Jacareacanga, no Pará

O piloto Eduardo Antunes Filho, de 66 anos, conhecido como Eduardinho, morreu nesta quarta-feira (15) em um acidente de avião ao tentar aterrissar na pista recém aberta do garimpo Estrela do Norte, às margens da rodovia Transamazônica, próximo a Jacareacanga, oeste do Pará. Ele era natural de Santarém e transportava carga para o garimpo em um avião de pequeno porte do modelo Cessna Skylane (prefixo PT-JUM). A aeronave capotou para frente ao bater em um buraco na pista de pouso, arremessando todo o material no piloto, que morreu na hora.

Eduardo Antunes Filho era piloto comercial da região (Reprodução / Redes Sociais)

Um amigo da vítima informou que a pista que Eduardo deveria pousar não era a que houve o acidente. O avião estava previsto para ser descarregado em outro ponto. Além disso, ele conta que o barro da estrada estava muito mole, o que pode ter contribuído para a situação. “Ninguém sabe o que foi que houve que ele confundiu. O pessoal estava na outra pista esperando, ficaram preocupados e foram procurar”, diz.

O Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I) foi acionado para realizar ações no local do acidente e levantar informações necessárias que possam ajudar nas investigações.