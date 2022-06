Igarapé-Açu: Casal que estava em ultraleve que caiu não sofreu ferimentos graves e passa bem

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar de Castanhal (5° BPM) foram acionados na manhã desta sexta-feira (17) para atender a ocorrência da queda de um ultraleve na PA-127, no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com informações do capitão Janderson, um casal estava na aeronave e não sofreu ferimentos graves. Apesar do susto, ambos passam bem.

O piloto foi identificado como Ulisses Pereira Sereni, de 47 anos. Ele contou à polícia que estava indo de Belém para uma fazenda no município de Tracuateua, no nordeste do estado.

“Ele nos informou que tem bastante experiência e que pilota desde os 18 anos de idade. Ele não soube informar qual foi o problema que ocorreu no avião. O motor parou quando eles estavam com aproximadamente 5 mil pés de altitude. Na mesma hora ele informou à torre de controle em Belém que estava com problemas, e procurou o melhor lugar para fazer o pouso de emergência”, explicou o capitão.

O piloto relatou que, na hora de realizar o pouso, percebeu uma motocicleta que vinha no sentido contrário, e teve que desviar para não atingi-la. Com isso, acabou batendo com uma das asas em uma placa de propaganda na estrada. “Ele disse que se não tivesse aparecido essa motocicleta, o pouso teria sido um sucesso e provavelmente sem muitos danos”, continuou o policial.

Os moradores da vila do Triângulo ficaram bastante assustados com o pouso.

“Ouvimos o barulho do avião e percebemos que ele estava vindo bem baixinho e de repente o barulho. Foi uma correria danada. Fomos ao local ver o que tinha acontecido e se tinham vítimas”, contou o morador Raimundo Santos.

O ultraleve foi retirado da rodovia por um guincho e levado para Belém. Segundo informações do piloto, por se tratar de um avião experimental não é necessário que seja realizada perícia.