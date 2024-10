Trio encapuzado mata homem a tiros e foge com o carro da vítima em Ananindeua

Nelson Souza de Miranda, de 37 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira (2/10), depois de ter sido surpreendido por três homens encapuzados, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a polícia, a vítima e a namorada estavam em uma festa e, quando amanheceu, decidiram visitar o irmão de Nilson, que reside em uma casa localizada entre as ruas 28 de Agosto e San Remo. Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional de Ananindeua investiga o crime de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o trio envolvido no homicídio estaria perseguindo a vítima em um Ford Ka vermelho. Os suspeitos abordaram Nelson e a companheira no momento em que eles iam adentrar no imóvel e, em seguida, obrigaram os dois e os moradores da casa a deitarem no chão.

O trio então procurou dinheiro na residência e logo depois tentou extorquir Nelson, obrigando que ele realizasse um PIX, num valor não revelado. Porém, os suspeitos atiraram várias vezes contra o homem e fugiram com o carro da vítima, um Honda Civic branco. A PM localizou o automóvel de Nelson abandonado na Rua Getúlio Vargas.

A namorada da vítima disse que o casal é de Santarém, oeste do Pará, e estavam em Belém há poucos dias. A PC, além de confirmar que investiga o caso, comunicou que informações que ajudem na apuração podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181.