Tráfico delivery: Rotam prende suspeito com drogas e quase R$ 18 mil em espécie em Belém

Equipes da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) prenderam um suspeito de tráfico de drogas, em Belém. Com eles, os agentes encontraram drogas e dinheiro. A ação ocorreu na manhã de sábado (3), no bairro da Pedreira.

Os militares participavam de uma operação para coibir o tráfico de drogas naquele bairro. Eles informaram que tentaram abordar o suspeito. Ele desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas acabou detido pelos agentes. Ainda segundo a PM, o homem utilizava uma bolsa de entregas delivery.

Ao realizar a busca pessoal, os militares informaram que constataram que o suspeito realizava a distribuição de drogas no bairro. Durante a abordagem, os policiais encontraram três balanças de precisão, aproximadamente 70 gramas de maconha, uma máquina de cartão de crédito e R$ 17.972,00. O suspeito foi conduzido à Seccional da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial para investigação e demais providências.

Em nota, a Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Sacramenta, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidos três balanças de precisão, uma porção de substância semelhante à maconha, uma máquina de cartão, R$ 17,9 mil e um celular. Ele está à disposição da Justiça.