Mulher é presa em Belém com quase 2 kg de cocaína e R$ 47 mil

Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na noite da última quinta-feira (2), durante uma ação realizada pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), no bairro do Tenoné, em Belém. No total foram apreendidos 1,946 kg de substância análoga à cocaína, R$ 47.010,00 e duas balanças de precisão

A ocorrência teve início na por volta das 21h30, durante patrulhamento tático realizado na área do 2º Batalhão da Polícia Militar. As equipes foram acionadas após denúncia de populares, que preferiram não se identificar, relatando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes há algum tempo em uma residência localizada na Rua Quinta Linha. Os denunciantes informaram ainda que haviam presenciado, na noite anterior, a chegada de uma carga de entorpecentes no local.



Ao chegarem ao endereço informado, os policiais avistaram uma mulher com as características descritas na denúncia, saindo de uma residência e carregando uma bolsa. Ao perceber a presença das equipes, a suspeita tentou retornar para o interior do imóvel, além de tentar se desfazer da bolsa. Durante a abordagem, os militares constataram que no interior da bolsa havia uma quantidade significativa de substância análoga à cocaína, além de dinheiro.

Diante da comprovação do ato ilícito, a infratora foi conduzida para a delegacia de Polícia de Polícia Civil de Icoaraci, onde o fato foi apresentado para a autoridade policial de plantão.