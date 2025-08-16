Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Tentativa de assalto em bar termina com um morto e um ferido neste sábado (16), em Belém

Ocorrido aconteceu no bairro do Guamá e clientes teriam reagido

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: O Liberal / Arquivo)

Uma tentativa de assalto em um bar terminou de maneira fatal na noite deste sábado (16), no bairro do Guamá, onde o estabelecimento está localizado. As informações iniciais são de que os consumidores do local teriam reagido contra os assaltantes. Como resultado, uma pessoa veio a óbito no local e outra estaria ferida.

Em um vídeo feito por uma pessoa que estava por perto na hora do ocorrido é possível ver uma um corpo imóvel no chão coberto de sangue. Relatos também descrevem a situação de uma das pessoas feridas, que estaria jogada no chão e com muita dificuldade de respirar.

As imagens também mostram a presença de muitos agentes de segurança no local. A reportagem de O Liberal procurou a Polícia para mais esclarecimentos e deixa o espaço aberto.

Esta matéria está em apuração e segue recebendo atualizações.

Polícia
.
