O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia prende dupla suspeita de tentativa de latrocínio contra investigador da PC em Belém

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, quando os suspeitos anunciaram um assalto para roubar um cordão de ouro da vítima

O Liberal
fonte

Suspeitos presos (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (15) pela suspeita da tentativa de latrocínio contra o investigador da Polícia civil Adalberto Costa Almeida, no Conjunto Maguari, em Belém. Os suspeitos são Kauan Felipe Rodrigues de Melo, vulgo “Batata”, e Jorge Cauã de Moraes Rodrigues. Kauan atuou como piloto da motocicleta utilizada na ação, enquanto Jorge é apontado como autor dos disparos.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, quando os suspeitos anunciaram um assalto para roubar um cordão de ouro da vítima. Durante a ação, um dos suspeitos disparou contra o pescoço do policial e roubou a arma da vítima.

A Polícia Militar realizou buscas e prendeu Kauan. Em operação conjunta envolvendo a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), a Divisão de Homicídios (DH), o Núcleo de Inteligência Policial (NIP), a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), os policiais localizaram a residência de Jorge, que foi preso em flagrante.

A arma utilizada no crime e a arma do policial não foram localizadas até o momento. A motocicleta usada pelos criminosos foi apreendida. Kauan Felipe Rodrigues de Melo e Jorge Cauã de Moraes Rodrigues foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Palavras-chave

polícia

tentativa de latrocínio

suspeitos de presos
Polícia
.
