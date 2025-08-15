Investigador da Polícia Civil é baleado após reagir a assalto em Belém

Adalberto Costa Almeida, investigador da Polícia Civil do Pará, foi baleado durante um assalto registrado na tarde desta sexta-feira (15/8), no conjunto Maguari, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com amigos em um estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta apareceram e anunciaram o crime. Adalberto, conforme a PM, entrou em luta corporal com um dos suspeitos e acabou sendo alvejado nas costas, próximo ao pescoço.

O 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foi acionado e está atrás da dupla envolvida no balamento do policial civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram com o cordão de ouro do investigador e com a arma dele de uso pessoal, uma Glock 9mm. Durante a escapada, a dupla deixou cair um carregador com 16 munições intactas e uma deflagrada.

A esposa e os amigos de Adalberto o socorreram até o Pronto Socorro do Bengui para atendimento de emergência. Depois, o agente foi levado para o Pronto Socorro da Augusto Montenegro. De acordo com a PM, o estado de saúde dele é estável.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o investigador baleado, durante tentativa de latrocínio, foi socorrido e segue sob cuidados médicos. "Equipes trabalham para identificar e prender os criminosos. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181", comunicou a Polícia Civil.