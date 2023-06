'Teka', segundo envolvido na morte de guarda civil de Castanhal, é preso pela polícia

No fim da tarde de quinta-feira, 29, Ronilson dos Santos Silva, conhecido como 'Teka', foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Pará (PC) em Ourilândia do Norte. Ele estava foragido, considerado suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o guarda civil Raimundo Ednaldo Lopes de Sousa, dentro de uma escola pública, em Castanhal, no dia 27 de fevereiro deste ano. Com informações de Correio do Norte.

O crime aconteceu mais precisamente na Escola Cacilda Possidônio, no bairro Bom Jesus, local onde Ednaldo Lopes de Sousa foi baleado na cabeça durante um assalto. O agente de segurança ainda chegou a ser socorrido e levado para a UPA 24h, mas morreu logo ao dar entrada no hospital.

As investigações, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, apontaram que um dos envolvidos no crime estava escondido no bairro Ouro Velho, sendo preso no imóvel onde também foi encontrado um revólver calibre ponto 38, mais seis munições de mesmo calibre.

'Teka' tinha, em seu desfavor, outros mandados representados pela 12ª Seccional do Jaderlândia, em Castanhal, por crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além disso, é investigado pela prática de extorsões a comerciantes e por crimes previstos na Lei das Organizações Criminosas.

Antes dele, as investigações pelo latrocínio no guarda civil já tinham apontado outro suspeito, Walber Castro de Amorim, que foi morto em ação policial, na manhã de 12 de abril deste ano, no município de São Francisco do Pará. Walber foi localizado por volta das 5h45 da manhã, por guarnições das polícias Civil (PC) e Militar (PM) do Pará, no ramal do km 92, em São Francisco do Pará. Ele teria trocado tiros com os policiais e, por isso, acabou sendo alvejado.

As autoridades apontam Walber como um homem perigoso: ele era suspeito também do assassinato de um homem no conjunto Rouxinol, bairro Jaderlândia, em Castanhal, em 18 de março de 2023, cerca de três semanas depois da morte do guarda civil Raimundo. Além disso, Walber já foi preso em flagrante em Santa Izabel, no nordeste do Estado, por porte ilegal de arma de fogo.