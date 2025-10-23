Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito faz refém durante troca de tiros com PM em estacionamento de supermercado em Belém

Segundo a PC, o criminoso fugia de um assalto a uma casa de câmbio no Parque Verde e fez um mototáxi de refém na porta do supermercado

O Liberal
fonte

Suspeito faz pessoa refém durante troca de tiros com PM em estacionamento de supermercado em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Uma troca de tiros foi registrada dentro do estacionamento de um supermercado, na manhã desta quinta-feira (23), no bairro do Bengui, em Belém. De acordo com a Polícia Civil (PC), um suspeito de assalto teria feito um homem refém durante um confronto com um policial militar ao tentar fugir do estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

Conforme a PC, o suspeito teria entrado no supermercado durante a fuga, após tentar fazer um assalto dentro de um shopping no bairro do Parque Verde. Não há mais detalhes sobre o crime.

VEJA MAIS

image Moradores são roubados e feitos reféns em assalto no bairro de Nazaré, em Belém
Ocorrência acontece na noite desta quinta-feira (4) em Belém; equipes de segurança foram acionadas.

image Preso mata policial civil em delegacia e faz família refém
Criminoso tomou arma de agente e efetuou diversos disparos. Após fuga, ele ainda invadiu casa nas proximidades

A Polícia Civil se manifestou por meio de nota: "A Polícia Civil informa que um homem tentou assaltar uma casa de câmbio em um shopping de Belém. A funcionária reagiu e impediu o crime. Na fuga, o suspeito trocou tiros com um policial militar e tentou fazer uma pessoa refém no estacionamento de um supermercado. Ninguém ficou ferido. Testemunhas são ouvidas e o caso é investigado pela Delegacia do Benguí".

Confronto e fuga

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão em que o policial militar e o suspeito trocam tiros entre os carros que estão no estacionamento. A pessoa que foi feita refém seria um mototáxi que trabalha na área e foi rendido pelo suspeito de assalto que tentava escapar. Conforme as imagens do circuito interno, o suspeito mantém o refém sob a mira de uma arma de fogo e caminha até a rua. Na via estava um homem, em uma motocicleta preta, que ajudou a dar fuga ao suspeito armado.

Rondas estão sendo realizadas na área. "A Polícia Militar informa que equipes fazem buscas para localizar os envolvidos na ocorrência de assalto registrada no bairro do Benguí. Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram em uma motocicleta e houve troca de tiros com um homem ainda não identificado. Ninguém ficou ferido", comunicou a PM.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tentativa de assalto

pessoa feita refém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TENTATIVA DE ASSALTO

Suspeito faz refém durante troca de tiros com PM em estacionamento de supermercado em Belém

Segundo a PC, o criminoso fugia de um assalto a uma casa de câmbio no Parque Verde e fez um mototáxi de refém na porta do supermercado

23.10.25 15h01

POLÍCIA

Belém: homem é preso em operação que apura golpe do falso boleto à empresa de serviços póstumos

A Polícia Civil identificou o envolvimento de um empresário do ramo de informática de Belém no caso

23.10.25 12h49

POLÍCIA

PC prende mais de 80 pessoas na terceira fase da operação 'Ponto Crítico' no Pará

A ação policial continua no decorrer do dia inteiro para que os outros mandados sejam cumpridos

23.10.25 11h13

POLÍCIA

'Bigo Ralo' morre em ação policial no Marajó

O suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam

23.10.25 10h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa após matar homem com facada em Santarém; suspeita alega que foi estapeada pela vítima

Para a polícia, a suspeita confessou o crime

23.10.25 9h19

BRASIL

Motorista reage a assalto, joga carro e derruba ladrões no Rio de Janeiro

A mulher, que não foi identificada, dirigia um Jeep Renegade blindado quando foi abordada por duas motos

23.10.25 9h37

VIOLÊNCIA

Mulher é resgatada de cárcere privado e ferida com 30 tesouradas pelo ex em Ananindeua

Após o resgate, a vítima foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML)

22.10.25 22h51

POLÍCIA

'Bigo Ralo' morre em ação policial no Marajó

O suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam

23.10.25 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda