Suspeito faz refém durante troca de tiros com PM em estacionamento de supermercado em Belém

Uma troca de tiros foi registrada dentro do estacionamento de um supermercado, na manhã desta quinta-feira (23), no bairro do Bengui, em Belém. De acordo com a Polícia Civil (PC), um suspeito de assalto teria feito um homem refém durante um confronto com um policial militar ao tentar fugir do estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

Conforme a PC, o suspeito teria entrado no supermercado durante a fuga, após tentar fazer um assalto dentro de um shopping no bairro do Parque Verde. Não há mais detalhes sobre o crime.

VEJA MAIS

A Polícia Civil se manifestou por meio de nota: "A Polícia Civil informa que um homem tentou assaltar uma casa de câmbio em um shopping de Belém. A funcionária reagiu e impediu o crime. Na fuga, o suspeito trocou tiros com um policial militar e tentou fazer uma pessoa refém no estacionamento de um supermercado. Ninguém ficou ferido. Testemunhas são ouvidas e o caso é investigado pela Delegacia do Benguí".

Confronto e fuga

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão em que o policial militar e o suspeito trocam tiros entre os carros que estão no estacionamento. A pessoa que foi feita refém seria um mototáxi que trabalha na área e foi rendido pelo suspeito de assalto que tentava escapar. Conforme as imagens do circuito interno, o suspeito mantém o refém sob a mira de uma arma de fogo e caminha até a rua. Na via estava um homem, em uma motocicleta preta, que ajudou a dar fuga ao suspeito armado.

Rondas estão sendo realizadas na área. "A Polícia Militar informa que equipes fazem buscas para localizar os envolvidos na ocorrência de assalto registrada no bairro do Benguí. Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram em uma motocicleta e houve troca de tiros com um homem ainda não identificado. Ninguém ficou ferido", comunicou a PM.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.