Polícia

Polícia

Mulher é presa após matar homem com facada em Santarém; suspeita alega que foi estapeada pela vítima

Para a polícia, a suspeita confessou o crime

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma policial civil conduzindo a suspeita detida. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Roberto Cruz Silva, de 52 anos, conhecido pelo apelido de “Mato Grosso”, morreu após ser esfaqueado na noite de quarta-feira (22/10), em Alter do Chão, que fica em Santarém, oeste do Pará. A Polícia Militar prendeu Lucilene Santos Moreira, 41 anos, por suspeita de ter cometido o crime. Ela alegou aos agentes que teria sido estapeada por Roberto.

Conforme o portal O Impacto, a Polícia Militar foi informada de que a vítima tinha sido atingida por um golpe de arma branca após uma discussão na Praça 7 de Setembro. “Mato Grosso” chegou a ser socorrido até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o acionamento, os agentes se deslocaram até o local do ocorrido e, ao chegarem lá, a população indicou o paradeiro de Lucilene. Além de encontrar a suspeita, os militares localizaram a faca usada no esfaqueamento.

Ainda de acordo com O Impacto, ela confessou a autoria do homicídio e disse que chegou há pouco tempo à Vila Balneária. Com isso, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a 16ª Seccional de Polícia Civil.

 

Polícia
.
