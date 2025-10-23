Homem é preso por suspeita de estuprar a própria enteada de 11 anos em Itaituba

Um homem de 45 anos foi preso na noite de quarta-feira (22/10) em Itaituba, região sudoeste do Pará, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. A captura ocorreu depois que a irmã da vítima, de 15 anos, denunciou o crime à polícia.

Conforme o Giro Portal, o caso ocorreu no último domingo (19), mas a violência sexual já era cometida desde o ano passado. A adolescente afirmou que a irmã mais nova não havia denunciado os abusos anteriormente porque o padrasto ameaçava matar a mãe das meninas caso a criança contasse a alguém.

Após tomar conhecimento do crime, as autoridades localizaram e detiveram o suspeito na casa dele. O homem resistiu à prisão, mas foi contido pela guarnição. Ele, a vítima e a mãe da criança foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Moraes Almeida para os devidos procedimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.