Polícia

Polícia

PC prende mais de 80 pessoas na terceira fase da operação 'Ponto Crítico' no Pará

A ação policial continua no decorrer do dia inteiro para que os outros mandados sejam cumpridos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis próximos a um dos presos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Mais de 80 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (23/10) durante a terceira fase da operação “Ponto Crítico”. A ação, que cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra investigados por diversos crimes, ocorreu em mais de 40 cidades do interior do Pará.

“Desde a primeira fase, a operação Ponto Crítico tem o propósito de prestar apoio às unidades policiais, intensificar as ações de policiamento e o combate à criminalidade no Estado, além de expandir o acesso à segurança pública e promover um ambiente tranquilo para as comunidades. Todas as Regiões Integradas de Segurança Pública que compõem a Diretoria de Polícia do Interior (DPI) atuaram de forma eficaz, cumprindo os mandados judiciais e promovendo mais segurança aos cidadãos”, explica o delegado Hennison Jacob, titular da DPI.

As equipes da Superintendência Regional do Sudeste do Pará cumpriram 19 prisões, entre preventivas, temporárias e flagrantes. “Até o momento, nós conseguimos efetuar 12 preventivas, uma temporária e seis prisões em flagrante, além de quatro mandados de busca e apreensão em residências ligadas aos investigados e mais duas apreensões de adolescentes por ato infracional. Na casa de um dos alvos foi apreendida a roupa que ele utilizou durante um homicídio. Das prisões em flagrante, os envolvidos vão responder por porte ilegal de arma de fogo e furto de energia”, detalhou o delegado Antônio Mororó, superintendente da região.

A ação policial continua no decorrer do dia inteiro para que os outros mandados sejam cumpridos. “A nossa média chega a 100 prisões em cada fase da operação que já foi deflagrada. Para a terceira fase, já é possível contabilizar que mais de 80 pessoas foram presas até o momento, sendo que existe a possibilidade de que este número ultrapasse a quantidade de prisões que aconteceram anteriormente. A Ponto Crítico terá outras fases a serem startadas nos próximos meses e o nosso trabalho continua. 

Além dos policiais vinculados à DPI, também participaram da ação as equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Todos os presos foram encaminhados para a delegacia, onde passaram pelos procedimentos legais e estão à disposição do Poder Judiciário. 

