Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Belém: homem é preso em operação que apura golpe do falso boleto à empresa de serviços póstumos

A Polícia Civil identificou o envolvimento de um empresário do ramo de informática de Belém no caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito que foi preso durante a ação policial. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (22/10) durante a operação "Último Boleto", que apura esquema de fraudes eletrônicas praticadas contra uma empresa de serviços póstumos da cidade de Rio Verde, em Goiás. As investigações começaram em junho de 2023, após a constatação de que boletos bancários adulterados foram emitidos e encaminhados aos setores responsáveis pela quitação de fornecedores, resultando em sete pagamentos indevidos. O prejuízo total com a ação criminosa foi de R$54 mil. 

Segundo João Amorim, titular da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCCEP), as investigações apontaram que os criminosos teriam obtido acesso não autorizado aos e-mails corporativos da empresa vítima do golpe, alterando as informações dos beneficiários dos boletos. “A análise técnica apontou indícios de invasão cibernética mediante programa de acesso remoto, que possibilitou o redirecionamento de comunicações para um e-mail utilizado como ponto de contato dos golpistas”, explicou o delegado. 

Com o afastamento de sigilos telemáticos e cruzamento de dados, a PC identificou três suspeitos com vínculos diretos aos acessos e movimentações relacionados ao e-mail fraudulento, sendo um deles empresário do ramo de informática de Belém e mais duas pessoas vinculadas ao caso.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais expedidos pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás nos imóveis dos alvos e na sede de uma pessoa jurídica, foram apreendidos diversos objetos de interesse investigativo, como aparelhos telefônicos, equipamentos de informática, £500 em espécie, cartões bancários e um veículo de luxo. Apurou-se, ainda, que, durante o período do crime, o alvo da prisão teria realizado movimentações atípicas, destoando de seu perfil histórico de operações financeiras.  

Os envolvidos poderão responder por furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e uso de documento falso, pois as evidências reunidas indicam a atuação articulada de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, com base operacional no Estado do Pará, voltado à prática de crimes patrimoniais mediante adulteração de boletos e manipulação de sistemas corporativos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

apura golpe

falso boleto

empresa

serviços póstumos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Belém: homem é preso em operação que apura golpe do falso boleto à empresa de serviços póstumos

A Polícia Civil identificou o envolvimento de um empresário do ramo de informática de Belém no caso

23.10.25 12h49

POLÍCIA

PC prende mais de 80 pessoas na terceira fase da operação 'Ponto Crítico' no Pará

A ação policial continua no decorrer do dia inteiro para que os outros mandados sejam cumpridos

23.10.25 11h13

POLÍCIA

'Bigo Ralo' morre em ação policial no Marajó

O suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam

23.10.25 10h20

POLÍCIA

Homem é preso por suspeita de estuprar a própria enteada de 11 anos em Itaituba

A prisão ocorreu depois que a irmã da vítima, de 15 anos, denunciou o crime à polícia

23.10.25 10h02

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa após matar homem com facada em Santarém; suspeita alega que foi estapeada pela vítima

Para a polícia, a suspeita confessou o crime

23.10.25 9h19

VIOLÊNCIA

Mulher é resgatada de cárcere privado e ferida com 30 tesouradas pelo ex em Ananindeua

Após o resgate, a vítima foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML)

22.10.25 22h51

POLÍCIA

PC prende mais de 80 pessoas na terceira fase da operação 'Ponto Crítico' no Pará

A ação policial continua no decorrer do dia inteiro para que os outros mandados sejam cumpridos

23.10.25 11h13

POLÍCIA

'Bigo Ralo' morre em ação policial no Marajó

O suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam

23.10.25 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda