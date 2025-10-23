Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

'Bigo Ralo' morre em ação policial no Marajó

O suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma arma de fogo e drogas, materiais apreendidos pela Polícia Militar na ocorrência. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Otávio de Jesus, de 21 anos, “conhecido pelo apelido de “Bigo Ralo”, morreu em uma ação da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (22) no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito.

Conforme o portal Notícia Marajó, os agentes foram informados de que o suspeito estaria armado e comercializando entorpecentes em uma residência localizada no bairro Castanheira.

A PM se deslocou até o local e cercou a área. Otávio teria percebido a aproximação dos policiais, tentado fugir pelos quintais vizinhos e entrado em uma casa com a mão na cintura, desobedecendo às ordens de parada.

Ainda segundo o Notícia Marajó, o suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam. Otávio chegou a ser socorrido no Hospital Municipal de Breves, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 38, um estojo deflagrado do mesmo calibre, além de 41 gramas de oxi e 20 gramas de maconha. De acordo com a PM, algumas pessoas arremessaram pedras contra a guarnição, atingindo o para-brisa de uma viatura.

A Polícia Militar informou que o suspeito possuía antecedentes criminais pelos crimes de roubo majorado, cometido com emprego de arma de fogo, e tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

 

