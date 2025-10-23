'Bigo Ralo' morre em ação policial no Marajó

Otávio de Jesus, de 21 anos, “conhecido pelo apelido de “Bigo Ralo”, morreu em uma ação da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (22) no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito.

Conforme o portal Notícia Marajó, os agentes foram informados de que o suspeito estaria armado e comercializando entorpecentes em uma residência localizada no bairro Castanheira.

A PM se deslocou até o local e cercou a área. Otávio teria percebido a aproximação dos policiais, tentado fugir pelos quintais vizinhos e entrado em uma casa com a mão na cintura, desobedecendo às ordens de parada.

Ainda segundo o Notícia Marajó, o suspeito teria atirado contra os policiais, que reagiram e o balearam. Otávio chegou a ser socorrido no Hospital Municipal de Breves, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 38, um estojo deflagrado do mesmo calibre, além de 41 gramas de oxi e 20 gramas de maconha. De acordo com a PM, algumas pessoas arremessaram pedras contra a guarnição, atingindo o para-brisa de uma viatura.

A Polícia Militar informou que o suspeito possuía antecedentes criminais pelos crimes de roubo majorado, cometido com emprego de arma de fogo, e tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.