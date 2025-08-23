Preso mata policial civil em delegacia e faz família refém

Um policial civil foi assassinado dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, por um detido que tomou sua arma durante apresentação na unidade. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (22/8). Após matar o agente de segurança, o criminoso fugiu, invadiu uma residência próxima e fez uma família refém. Forças de segurança estadual e unidades especializadas conduzem as negociações com o criminoso.

Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi atingido por diversos disparos efetuados pelo preso que conseguiu tomar a arma de fogo durante um procedimento de apresentação na delegacia. Apesar do atendimento médico imediato no local, o policial não resistiu aos ferimentos. As informações são do Metrópoles.

A Polícia Civil do Amapá divulgou informações preliminares sobre o caso. O incidente gerou mobilização entre os profissionais de segurança pública do estado.

Após efetuar os disparos contra o agente, o suspeito fugiu da delegacia localizada em Laranjal do Jari e invadiu uma casa nas proximidades, onde fez pessoas reféns.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do criminoso nem sobre o número exato de pessoas mantidas sob seu poder na residência invadida. Também não há informações sobre as condições de saúde dos reféns ou sobre o andamento das negociações. Nas imagens é possível ver uma mulher adulta, que aparece reforçando o pedido do sequestrador por um colete balístico, solicitação até então sem retorno dos policiais.

Um grupo de gerenciamento de crise foi estabelecido para negociar com o criminoso. A Polícia Militar isolou a área e montou um cerco ao imóvel. Equipes especializadas do Centro de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e do Grupo Tático Aéreo (GTA) foram mobilizadas para atuar na ocorrência.

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) e a Polícia Civil emitiram nota conjunta manifestando pesar pela morte do policial. As autoridades afirmaram estar empenhadas em capturar o autor do crime.

O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil, Cézar Vieira, e o comandante-geral da PM, coronel Costa Júnior, foram para Laranjal do Jari para acompanhar pessoalmente as operações.