Preso mata policial civil em delegacia e faz família refém
Criminoso tomou arma de agente e efetuou diversos disparos. Após fuga, ele ainda invadiu casa nas proximidades
Um policial civil foi assassinado dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, por um detido que tomou sua arma durante apresentação na unidade. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (22/8). Após matar o agente de segurança, o criminoso fugiu, invadiu uma residência próxima e fez uma família refém. Forças de segurança estadual e unidades especializadas conduzem as negociações com o criminoso.
Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi atingido por diversos disparos efetuados pelo preso que conseguiu tomar a arma de fogo durante um procedimento de apresentação na delegacia. Apesar do atendimento médico imediato no local, o policial não resistiu aos ferimentos. As informações são do Metrópoles.
A Polícia Civil do Amapá divulgou informações preliminares sobre o caso. O incidente gerou mobilização entre os profissionais de segurança pública do estado.
Após efetuar os disparos contra o agente, o suspeito fugiu da delegacia localizada em Laranjal do Jari e invadiu uma casa nas proximidades, onde fez pessoas reféns.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do criminoso nem sobre o número exato de pessoas mantidas sob seu poder na residência invadida. Também não há informações sobre as condições de saúde dos reféns ou sobre o andamento das negociações. Nas imagens é possível ver uma mulher adulta, que aparece reforçando o pedido do sequestrador por um colete balístico, solicitação até então sem retorno dos policiais.
Um grupo de gerenciamento de crise foi estabelecido para negociar com o criminoso. A Polícia Militar isolou a área e montou um cerco ao imóvel. Equipes especializadas do Centro de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e do Grupo Tático Aéreo (GTA) foram mobilizadas para atuar na ocorrência.
A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) e a Polícia Civil emitiram nota conjunta manifestando pesar pela morte do policial. As autoridades afirmaram estar empenhadas em capturar o autor do crime.
O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil, Cézar Vieira, e o comandante-geral da PM, coronel Costa Júnior, foram para Laranjal do Jari para acompanhar pessoalmente as operações.
