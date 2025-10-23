Dupla suspeita de tentar assaltar sucataria morre em confronto com a PM em Marituba

Dois homens suspeitos de tentarem assaltar uma sucataria em Marituba, Região Metropolitana de Belém, morreram em confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com a PM, a ação ocorreu no bairro do Uriboca, após moradores informarem à guarnição a respeito de uma movimentação suspeita no estabelecimento. O caso foi registrado na Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que Dioze Monteiro Pantoja e um segundo suspeito ainda não identificado morreram após troca de tiros com a Polícia Militar. As circunstâncias da intervenção são apuradas pela Seccional de Marituba”, comunicou em nota.

De acordo com agentes do 21º Batalhão de PM, que atua na área, as equipes foram até o endereço informado pelos denunciantes e se depararam com a tentativa de assalto. Os policiais encontraram a dupla suspeita dentro da sucataria e, após os suspeitos não respeitarem as ordens de rendição, ocorreu uma intensa troca de tiros.

Na ação, os suspeitos tentaram fugir para uma área de mata. Os policiais acionaram outras viaturas do 29º BPM, 30º BPM, 43º BPM e demais equipes do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM) para iniciarem as buscas pela dupla. Na varredura pela área, os suspeitos foram localizados em um terreno ermo e, segundo os relatos da PM, teriam atirado contra os agentes. Ao revidarem, os policiais atingiram os suspeitos, que não resistiram. Duas armas de fogo que estavam com a dupla foram apreendidas.