O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cerca de 145 kg de skunk escondidos em fundo falso de caminhão são apreendidos em Altamira

A ação ocorreu nesta quinta-feira (23), na BR-230

O Liberal
fonte

Cerca de 145 kg de skunk escondidos em fundo falso de caminhão são apreendidos em Altamira. (Foto: Divulgação PRF)

Um homem foi preso e cerca de 145 quilos de skunk, conhecido como a supermaconha, foram apreendidos em Altamira, no sudoeste do Pará. A interceptação da droga ocorreu nesta quinta-feira (23), durante uma fiscalização a veículos na BR-230. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em um fundo falso do baú de um caminhão.

A fiscalização ocorreu por volta de 12h. Segundo a PRF, a equipe avistou o veículo trafegando no sentido Altamira e iniciou o acompanhamento até a entrada da cidade, onde foi feita a abordagem. O caminhão era conduzido por um homem de 43 anos, natural de Santarém, no oeste paraense. Durante a conversa com os policiais, o motorista apresentou contradições nas informações sobre a origem e o destino da viagem. Ele afirmou ter sido contratado por um homem identificado apenas como Marcos, na cidade de Santarém, para conduzir o caminhão até Novo Repartimento. Segundo o condutor, não receberia pagamento pelo transporte, mas uma possível oferta de emprego ao final do trajeto.

Diante das respostas imprecisas, os agentes realizaram uma vistoria no caminhão e notaram indícios de adulteração no interior do baú, sugerindo a existência de um compartimento oculto. O veículo foi então levado até a Unidade Operacional da PRF, onde, durante uma fiscalização minuciosa, foi confirmado o fundo falso. Dentro dele, foram encontradas diversas malas contendo 135 tabletes de skunk, totalizando aproximadamente 145 quilos da droga. O motorista foi preso em flagrante e, junto com o veículo e a droga, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Altamira. O suspeito deve responder por tráfico de drogas.

Palavras-chave

apreensão de drogas

Tráfico de drogas

apreensão de skunk
Polícia
