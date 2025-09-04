Moradores são roubados e feitos reféns em assalto no bairro de Nazaré, em Belém

Moradores de uma casa e de um prédio localizados na avenida Conselheiro Furtado, no bairro de Nazaré, viveram momentos de tensão na noite desta quinta-feira (4), após serem feitos reféns durante uma ação criminosa.

O caso começou por volta das 17h, quando dois homens em uma motocicleta preta renderam um pedreiro que finalizava um dia de trabalho em uma residência. Em seguida, eles invadiram a casa, onde obrigaram a proprietária a realizar transferências via pix. Pouco depois, um terceiro criminoso se juntou ao grupo.

Segundo a proprietária, um dos assaltantes, descrito como o mais agressivo, apontou a arma para a sua cabeça e insistiu nas transferências. Nervosa, ela acabou bloqueando a senha do aplicativo bancário, o que irritou os criminosos que passaram a chamá-la de “mentirosa”. Durante a ação, os assaltantes vasculharam cômodos da casa e recolheram joias, celulares e até uma coleção de carrinhos do esposo da vítima. Na fuga, parte dos pertences caiu no quintal.

A vítima relatou que outro integrante do grupo se mostrava mais calmo e chegou a pedir que o pedreiro conseguisse um copo de água para ela, diante do nervosismo. A mulher contou ainda que trabalha com venda de tonners de tinta e que um cliente chegou ao local durante o assalto. Ele também foi roubado, tendo o celular e a chave do carro levados pelos criminosos.

Na sequência, os assaltantes entraram em um prédio vizinho, obrigando uma moradora a abrir o portão e a fazer contato direto com eles. Ela foi mantida refém por alguns minutos, mas nada chegou a ser levado do imóvel.

Após a fuga, a Polícia Militar realizou varredura no prédio, mas os suspeitos não foram encontrados. Até o momento, ninguém foi preso.