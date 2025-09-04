Influenciador digital é executado a tiros após ter casa invadida

O influenciador digital Kakay Britto, de 26 anos, foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro do Lobato, no subúrbio de Salvador. O jovem acumulava mais de 50 mil seguidores em uma das redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Caíque de Brito Gonzaga, teve a residência invadida por homens armados. Eles atiraram contra o influenciador e fugiram logo em seguida.

Jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu

De acordo com informações da família, um primo socorreu Kakay e o levou ao Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu aos ferimentos. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.

Postagens nas redes sociais antes da morte

Na véspera do crime, na quarta-feira (3), Kakay Britto usou o Instagram para lamentar a morte de um jovem, sem citar nome ou causa do óbito.

Em uma das publicações, ele apareceu chorando e escreveu: "Vidas, amanhã apareço aqui. Não estou bem". Na sequência, compartilhou um vídeo do rapaz acompanhado da frase: "Te amo para sempre".

Viagens e estilo de vida do influenciador

Nas redes sociais, Kakay se apresentava como CEO do projeto “Paredão dos Blogs” e costumava compartilhar registros de viagens. Em 2023, visitou cidades como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.

Já em 2024, participou do cruzeiro Numanice, que partiu do Porto de Santos e passou por Angra dos Reis e Búzios. Durante a viagem, publicou vídeos dos shows de Ludmilla e Felipe Ret.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)