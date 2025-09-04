Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeito de vender ‘cogumelo mágico’ em Belém é preso em operação nacional contra tráfico de drogas

Foram apreendidos cerca de 270 pacotes do entorpecente, além de diversas embalagens, rótulos, balança, seladora a vácuo e adesivos com a logomarca do suspeito

O Liberal
fonte

Suspeito de vender ‘cogumelo mágico’ em Belém é preso em operação nacional contra tráfico de drogas. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de comercializar “cogumelos mágicos”, fungos com princípios ativos de substâncias entorpecentes, foi preso pela Polícia Civil em Belém. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), no bairro de Canudos, onde ainda foram apreendidos 270 pacotes do produto ilícito, rótulos, diversas embalagens, balança, adesivos com a logomarca do suspeito e outros materiais que comprovavam a comercialização ilegal do produto. A prisão faz parte da operação “Psicose”, deflagrada simultaneamente no Pará, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

A ação foi realizada pela PCPA, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em apoio à Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PD) da PC do Distrito Federal (PCDF). O intuito é cumprir mandados para desarticular locais de produção, armazenamento e distribuição da droga. Segundo o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc, a PCPA realizou o monitoramento das atividades suspeitas do investigado, que indicavam a comercialização de substâncias psicotrópicas na internet.

“O alvo estava no bairro de Canudos, onde foi feita a busca e apreensão de aproximadamente 270 fungos da espécie Psilocybe cubensis, conhecidos como ‘cogumelos mágicos’, que apresentavam as substâncias psilocibina e psilocina, que são proibidas pela Anvisa de serem comercializadas”, explicou o delegado.

O investigado que estava no local da busca foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. “A equipe dará continuidade às investigações, com o objetivo de chegar até outros integrantes da associação criminosa que faz a venda e distribuição dos entorpecentes. A ação conjunta reforça a importância da aproximação entre a PCPA e a PCDF, demonstrando que é fundamental a cooperação entre as forças de segurança estaduais para o combate ao tráfico de drogas”, concluiu o delegado.

Psicose

A operação Psicose busca desarticular uma rede criminosa responsável pela produção, comercialização e distribuição para diversos estados brasileiros da droga psilocibina. A substância psicodélica natural é encontrada em diversas espécies de cogumelos, conhecida como ‘cogumelo mágico’. No Brasil, a psilocibina é classificada como substância proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tornando seu cultivo, comercialização e distribuição atividades ilegais sujeitas a sanções.

Durante a Operação Psicose, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, nove mandados de prisão, bloqueio de contas e ativos financeiros dos investigados, além de suspensão de websites e perfis em redes sociais usados pelo grupo.

