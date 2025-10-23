Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Motorista reage a assalto, joga carro e derruba ladrões no Rio de Janeiro

A mulher, que não foi identificada, dirigia um Jeep Renegade blindado quando foi abordada por duas motos

Lívia Ximenes
fonte

A motorista estava em um carro blindado (Reprodução / G1)

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, reagiu a uma tentativa de assalto e derrubou os ladrões, no Rio de Janeiro (RJ). Dirigindo um Jeep Renegade blindado, a vítima teve o carro emparelhado por duas motocicletas. Ao notar a ação dos assaltantes, ela jogou o veículo contra eles e os prendeu em um canteiro.

Segundo a motorista, o comparsa que estava sozinho em outra moto fugiu. Um dos suspeitos bateu no vidro do carro com uma arma e anunciou o assalto. A ação foi notada por moradores da área e registrada por câmeras de segurança.

A situação aconteceu na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, Zona Sul da capital fluminense, na noite dessa terça-feira (21). A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, e, segundo o órgão, a moto estava com a placa adulterada e os dois suspeitos são da comunidade do Largo da Cancela, de São Cristóvão, na Zona Norte. Os presos foram identificados como Thiago Félix Vieira da Silva, de 25 anos, e Tiago Gabriel de Brito Oliveira, de 18 anos e com ao menos três anotações anteriores.

Polícia
