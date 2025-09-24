Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio

Estadão Conteúdo

O cantor Diogo Melim e a influenciadora Nanda Caroll relataram ter sido vítimas de um assalto à mão armada na noite de quarta-feira, 17, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o casal, a abordagem ocorreu quando voltavam de um aniversário e precisaram reduzir a velocidade devido a um radar. Nesse momento, foram cercados por quatro motos ocupadas por oito criminosos, alguns deles armados.

"A gente contou duas ou três armas. E aí botaram no vidro, a gente parou, abaixou o vidro e ficaram falando para sair do carro", disse Diogo.

Os assaltantes ordenaram que as vítimas saíssem do veículo e levaram o carro, além de pertences como celular, uma aliança e um óculos eletrônico recentemente adquirido por Nanda.

Segundo Diogo, houve tentativa de intimidação física no momento da ação. Ele afirmou que resistiu brevemente porque temia pela segurança da esposa, mas acabou deixando o veículo após constatar que ambos seriam retirados.

"Eu fiquei um pouco resistente porque ela Nanda Carol tava de cinto, eu fiquei com medo deles talvez tentar uma tentativa (sic) de sequestrar, algo assim, mas quando eu entendi que ela ia sair também, eu saí do veículo", afirmou.

Embora não tenham sofrido ferimentos, o casal destacou que o episódio deixou marcas psicológicas. "Pelo menos estávamos sem nenhuma criança no carro, sem minha filha. Não há trauma físico, mas agora é lidar com o impacto emocional", disse Nanda.

Em nota ao Estadão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso está em investigação e que diligências já foram iniciadas para identificar os responsáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Diogo Melim

assalto

Rio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe ‘Amazônia Jazz Band’ em noite latina com Gretchen, Esdras e Warilou

Espetáculo acontece no dia 1º de outubro, com duas sessões, ingressos a R$ 2

23.09.25 18h42

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

CULTURA

Nany People compartilha com público em Belém que ‘Ser mulher não é para qualquer um’

Espetáculo traz histórias da vida de Nany, fã de Fafá de Belém, marcando 50 anos de carreira artística dessa atriz e comediante mineira, e terá como palco o centenário Theatro da Paz, nesta sexta-feira (26)

24.09.25 8h00

CULTURA

Festival Zimba Carajás: carimbó, capoeira e brega tomam conta do sudeste do Pará

Evento tem programação até este sábado (27), mobilizando mestres, grupos e artistas em geral em circulação para fomentar a cultura amazônica

24.09.25 8h30

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda