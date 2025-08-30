Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Polícia prende dois suspeitos de invadir e assaltar casa de ex-mulher de Bolsonaro

Segundo a Polícia Civil do Rio, a captura dos suspeitos ocorreu na sexta-feira, 29, no bairro Paraíso, em Resende

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou neste sábado, 30, a prisão de dois suspeitos de terem invadido e assaltado a casa da ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL), em Resende, no interior do Rio. Rogéria Bolsonaro é mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro e chegou a ser feita refém junto com os pais durante a ação, no último domingo, dia 24.

Segundo a Polícia Civil do Rio, a captura dos suspeitos ocorreu na sexta-feira, 29, no bairro Paraíso, em Resende. A prisão foi realizada por agentes da 89ª DP (Resende), após o monitoramento dos veículos utilizados na ação pelos bandidos, identificados a partir de registros de câmeras de segurança. Segundo os agentes, ao menos cinco bandidos participaram da ação, classificada como roubo qualificado.

De acordo com a polícia, a análise das imagens obtidas começou ainda no dia do crime, quando os bandidos deixaram a casa levando um carro da família. Ainda de acordo com os investigadores, os suspeitos seguiram até São Paulo e retornaram a Resende após abandonar o carro roubado.

Além da prisão dos dois suspeitos, os agentes apreenderam um dos carros utilizados no crime, revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e roupas que teriam sido usadas durante a ação.

'Mais de uma hora de terror'

No dia do crime, Flávio Bolsonaro disse nas redes sociais que sua mãe e seus avós passaram "mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva". Segundo o senador, os criminosos teriam abordado sua mãe querendo saber onde estava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós". Segundo Flávio, os bandidos teriam revirado a casa toda e levado anéis, além do carro de seu avô.

Neste sábado, o senador postou um vídeo que seria do momento em que os dois suspeitos foram presos. As imagens mostram dois homens sendo abordados em cômodos distintos de uma casa. A gravação ainda mostra uma mesa com uma réplica de pistola, um revólver, munição, roupas camufladas, um binóculos e toucas ninja. A Polícia Civil do Rio não divulgou os nomes dos suspeitos presos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FLÁVIO BOLSONARO

JAIR BOLSONARO

AVÓS

ASSALTO

PRISÕES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PROCESSO DO STF

Bolsonaro pode ser condenado a quantos anos de prisão? Veja detalhes do julgamento

Ex-presidente começa a ser julgado no STF por tentativa de golpe após as eleições de 2022; caso envolve mais 7 ex-integrantes do governo

30.08.25 19h59

investigação

Polícia prende dois suspeitos de invadir e assaltar casa de ex-mulher de Bolsonaro

Segundo a Polícia Civil do Rio, a captura dos suspeitos ocorreu na sexta-feira, 29, no bairro Paraíso, em Resende

30.08.25 19h38

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Tarcísio: primeiro ato, se eu for presidente, será conceder indulto a Bolsonaro

Ele voltou a negar, porém, a intenção de se candidatar à Presidência em 2026

30.08.25 17h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda