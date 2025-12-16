Capa Jornal Amazônia
Lula diz que quer campanha 'civilizada' em 2026 e que já tem candidato ao governo de SP

O presidente afirmou ainda não pode escolher o adversário favorito, mas que está preparado para enfrentar cotados a disputar a Presidência

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que almeja uma campanha eleitoral "civilizada, num alto nível e com debate altamente democrático" para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. A afirmação foi feita em entrevista ao SBT News, veiculada nesta segunda-feira, 15 de janeiro.

Lula disse esperar que o pleito "sirva para que a gente faça a política voltar a ser respeitada, as instituições fortalecidas e a democracia seja a grande ganhadora", buscando tirar o Brasil do que chamou de "ódio".

O presidente revelou que já possui nomes de candidatos para o governo e para o Senado em São Paulo e Minas Gerais. No entanto, ressaltou que é necessário que os escolhidos aceitem a participação, citando o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como exemplo de resistência a ser o candidato petista em Minas.

Articulações para 2026

Apesar de já ter seus preferidos, Lula considerou "muito cedo" para definir abertamente as candidaturas. Ele enfatizou que tem "todo o tempo do mundo para tentar fazer as articulações" necessárias antes de outubro de 2026.

Reeleição como Certeza

Lula afirmou não poder escolher seus adversários, mas se disse preparado para enfrentar todos os cotados da direita simultaneamente. Confiante, o presidente destacou que sua reeleição é a "única certeza" que possui no cenário político atual.

"Tenho coisas para anunciar para o povo brasileiro, tenho uma prestação de contas ao povo brasileiro que eu duvido que outro presidente tenha", declarou Lula. Ele prometeu mostrar a "fotografia real" do que encontrou e fez no país.

