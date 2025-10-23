Suspeito de dar 30 tesouradas em ex-mulher morre em intervenção no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um homem apontado como o principal suspeito de desferir 30 tesouradas na ex-companheira morreu em uma intervenção policial em Ananindeua, nesta quinta-feira (23). O suspeito estava sendo procurado pelas autoridades policiais desde que o caso da agressão havia sido denunciado, na madrugada de quarta-feira (22). De acordo com as autoridades policiais, o suspeito teria sido localizado no bairro do Icuí-Guajará, portava um terçado e teria tentado atacar um militar.

A intervenção policial ocorreu na Rua Santa Fé, no Conjunto Mururé, durante a manhã. As informações da Polícia Militar são que o suspeito caminhava na rua com um terçado quando foi avistado pela equipe policial. Como os agentes já estavam com a identificação do suspeito, após a grande repercussão do caso da agressão à ex-companheira, o homem foi rapidamente reconhecido.

Ainda segundo os agentes, ao ser abordado, o suspeito teria tentado fugir e correu para uma área de mata atrás de um estabelecimento. Os agentes correram para tentar alcançá-lo e novamente deram ordem para que o suspeito se entregasse. Porém, ainda conforme a PM, o suspeito teria tentado atacar um dos policiais com o terçado. Na ação, o suspeito foi baleado e não resistiu. A arma branca do tipo terçado, que estava com o suspeito, foi apreendida.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado pela Delegacia do Icuí”.

Tentativa de feminicídio

Uma mulher, que não teve identidade divulgada, foi resgatada por vizinhos na madrugada de quarta-feira (22), após ser mantida em cárcere privado e brutalmente agredida pelo ex-companheiro, no bairro do Icuí, em Ananindeua. O pedido de socorro feito pela vítima mobilizou a vizinhança, que realizou o resgate. O homem foi identificado como Mateus Nobre, que não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia.

De acordo com relatos de testemunhas, ao perceber que a mulher estava sendo ajudada, o agressor reagiu com violência e a atacou com diversos golpes de tesoura. Segundo informações apuradas pela reportagem do Grupo Liberal, a vítima foi atingida com pelo menos 30 tesouradas. A agressão só foi interrompida quando uma vizinha invadiu a residência e conseguiu conter o homem, utilizando uma vassoura para se defender e proteger a vítima.

Informações preliminares levantadas pela polícia indicam que a mulher é natural de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense. Ela havia se mudado para Ananindeua há cerca de três meses, para morar com o homem. As agressões teriam se intensificado depois que ela comunicou a intenção de retornar à sua cidade natal. Nesse momento, o suspeito teria usado correntes para prendê-la, mantendo-a trancada e isolada dentro da casa.

Após o resgate, a vítima foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.