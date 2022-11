Suspeito de roubo morre em confronto com a polícia e comparsa se rende em Santo Antônio do Tauá

Daniel Costa de Sousa morreu depois de atirar contra a Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira (11) na cidade de Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Pará. Um suposto comparsa de Daniel, identificado como Jhonnatas Washington, foi preso pela polícia após a troca de tiros. O caso aconteceu por volta de 00h30. Daniel chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

Inicialmente, os agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foram informados de que dois homens armados tinham cometidos assaltos em Castanhal, também no nordeste do Estado. Era Daniel e Jhonnatas. Eles supostamente tinham levado das vítimas, um carro modela Fiat Siena, três aparelhos celulares. A partir da denúncia, os policiais conseguiram rastrear um dos celulares e a localização dava no centro de Santo Antônio do Tauá.

Durante rondas, os suspeitos foram localizados. Daniel sacou uma arma de fogo e atirou contra os PMs. A polícia revidou e conseguiu baleá-lo. Jhonnatas se rendeu e o comparsa dele foi levado a um hospital local.

A polícia apreendeu com a dupla: o veículo supostamente roubado, os celulares, uma munição de arma de fogo calibre 38, uma pistola, um simulacro, arma de fogo artesanal e uma moto.