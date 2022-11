Avó dedura neto à polícia pela suspeita de furto e desmanche de motos em Santana do Araguaia

Uma avó denunciou o próprio neto, identificado como Ronilson Sousa Vanderlei, à Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (11) pela suspeita de que o familiar estaria envolvido em furtos e desmanche de motocicletas na cidade de Santana do Araguaia, região sul do Pará. A idosa, que não teve identidade revelada, ligou para a PM informando que duas motocicletas possivelmente furtadas estavam na casa em posse do neto. O suspeito foi preso em flagrante. As informações são do Correio de Carajás.

A polícia se dirigiu até o local e recuperou as motos. Eram uma TA Suzuki, de cor azul, e uma CG Titan Honda, vermelha. Um dos veículos se encontrava em situação de desmanche e as peças estavam guardadas num saco plástico.

Ronilson confessou envolvimento nos furtos e revelou que os veículos seriam desmontados e os artefatos seriam comercializados no município. Ele recebeu voz de prisão no local.

O rapaz também alegou que uma das motos havia sido furtada no distrito de Barreira de Campo e a outra em Santana do Araguaia. Ronilson foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil (PC) da cidade, junto com as duas motocicletas. A PC investiga a participação de outros possíveis participantes nos crimes e quem seriam os receptadores.