Adolescentes são apreendidos pela suspeita de tráfico de drogas em Parauapebas

Dois adolescentes são apreendidos pela Polícia Militar (PM) na quinta-feira (10) suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e em posse de R$ 434 em espécie no bairro Casas Populares II, localizado na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará. As informações foram divulgadas pela PM.

Os policiais realizavam rondas no bairro quando avistaram um jovem que teria tentado se desfazer de um objeto. A guarnição suspeitou da atitude e, ao abordá-lo, a polícia encontrou porções de cocaína com ele. O garoto disse que estava indo entregar a droga e que possuía mais entorpecentes na residência que ele mora.

A PM se dirigiu até o local e verificaram uma adolescente no imóvel. Na residência, a PM encontrou mais drogas e objetos de valor. Ao todo, foram achados 70g de cocaína, 21 gramas de crack, uma balança de precisão, dinheiro, três celulares, quatro relógios e materiais para embalar os entorpecentes.

Os itens e os jovens apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade.