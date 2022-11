Dupla é presa após roubar veículo em Parauapebas

Na noite de quinta-feira (10), a Polícia Militar foi informada via Centro de Controle Operacional (CCO), sobre o roubo de camionete, ocorrida na região conhecida por Sedero, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo informações repassadas a polícia, dois homens teriam roubado o veículo e fugido sentido ao município de Eldorado dos Carajás.

Com os dados do veículo em mãos, a PM foi em busca dos suspeitos e recuperar a camionete. No veículo estavam Luís Felipe Ribeiro Veras, de 21 anos, e Maquiciel Silva Brabo, de 19 anos, que foram abordados pelos militares na entrada da cidade de Eldorado dos Carajás próximo a PA-275.

Dentro do veículo foram encontrados mil reais em dinheiro, uma furadeira, um celular Motorola, seis munições intactas calibre 38, um relógio de pulso. Durante a abordagem foi feito um disparo de arma de fogo calibre .40 disparado por um dos militares, ninguém ficou ferido. A intenção foi conter um gesto feito por um dos suspeitos, que realizou movimento brusco para pegar uma sacola que estava debaixo do banco do veículo.

Durante averiguação posterior, foi encontrado dentro da sacola as seis munições de calibre 38. A dupla foi conduzida para a delegacia para os procedimentos cabíveis, o veículo foi entregue a vítima, um idoso de 66 anos que teve a identidade preservada.