Dupla é presa por tráfico de drogas em Santana do Araguaia

Adelino Silva Pinto e Wilson Pereira de Souza foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (5) em Santana do Araguaia, no sul do Pará. A prisão dos dois homens foi realizada durante rondas das equipes da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ªCIPM) pela Rua Soldado Moraes, no Setor Seringal II, por volta de 12h20.

Adelino conduzia uma moto, modelo Honda/NXR, de cor vermelha, quando deixa a casa de Wilson e chamou a atenção dos agentes da PM. As informações são do Native News Carajás.

Por supostamente ter sido preso por tráfico no último dia 12 de setembro, Wilson era conhecido dos militares. A dupla apresentou sinais de nervosismo e teria descartado substâncias enroladas em papel-alumínio ao notar a aproximação dos PMs. Wilson ainda teria deixado cair uma quantidade em dinheiro no chão.

Os policiais suspeitaram de toda situação e decidiram abordá-los. Com Wilson, a PM encontrou sete pedras de crack e R$ 552,00 em espécie. Adelina estava em posse de seis pedras de crack e um aparelho celular.

Segundo a polícia, Adelino teria comprado a droga com Wilson e, possivelmente, iria revender na zona rural do município. Com a autorização do dono da residência, os agentes entraram no imóvel e conseguiram localizar mais porções de crack e outros celulares, que seriam pagamento de dívidas de usuários de drogas, conforme dito por Wilson.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde os devidos procedimentos foram realizados.