Jovem furta ambulância e foge de hospital em Santana do Araguaia

​Um jovem, identificado como Wilian da Silva Paixão, de 22 anos, furtou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e fugiu do Hospital Municipal de Santana do Araguaia, no sul do Pará, na última sexta-feira (1º). Ele estaria em um surto psicótico. Com informações do site Debate Carajás.

O jovem teria saído do hospital em alta velocidade, fazendo zigue-zague na pista e dando “cavalo de pau”. Wilian só parou quando o pneu do veículo estourou, já nas proximidades do Estado do Mato Grosso.

Ele foi detido por policiais militares paraenses que o acompanhavam durante a fuga. De acordo com a PM, no início da tarde, viaturas do Posto de Policiamento Destacado (PPD), localizado na Vila Mandi, na zona rural de Santana do Araguaia, atenderam a um chamado dos socorristas do Samu para conter um homem que, supostamente, estaria em surto psicótico.

Foi então que a equipe conseguiu conter Wilian e encaminhá-lo ao Hospital Municipal de Santana do Araguaia, de onde ele fugiu com a ambulância.