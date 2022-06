Igarapé-Miri: paciente usa sombrinha para escapar de goteiras em ambulância; vídeo

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, acompanhante de idosa utiliza sombrinha para protegê-la da chuva, dentro de ambulância que apresentavam péssimas condições para deslocamento da paciente. O vídeo foi gravado na noite da última quarta-feira (29), quando a mulher era transferida de Vila Maiauatá, no município de Igarapé-Miri, para o hospital na sede do município.

VEJA MAIS

No vídeo, é possível observar uma abertura no teto da ambulância, onde em meio à forte chuva que caía no momento, o veículo é atingido por goteiras. Para proteger a idosa da chuva, o acompanhante usa a sombrinha como forma de amenizar a situação.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Igarapé-Miri esclareceu que o episódio ocorrido não era de conhecimento da gestão e que providências para a manutenção da ambulância já estão sendo tomadas.

Ainda segundo a prefeitura, novas ambulâncias já foram adquiridas para a cidade e outras estão sendo providenciadas para a zona rural do município.

Matéria em atualização. Acompanhe!

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)