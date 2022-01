Ambulância tomba antes de chegar ao local de chamada e paciente acaba morrendo

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) colidiu com um carro de passeio na última sexta-feira (14), na região central de Blumenau (SC). O veículo estava a caminho de um chamado de urgência no bairro de Progresso, onde uma mulher que havia sofrido parada cardiorrespiratória. A paciente morreu antes que uma segunda equipe chegasse ao local. As informações são do portal Notícias ao Minuto.

De acordo com o que foi apurado inicialmente, a colisão teria sido provocada pelo condutor do carro particular, que não teria ouvido a sirene da ambulância. O motorista do carro não se feriu, mas, uma enfermeira que estava na ambulância sofreu um hematoma leve na cabeça e foi atendida no local. O motorista e um médico foram encaminhados para uma base do Corpos de Bombeiros, mas não necessitaram de atendimento emergencial.

Enquanto os profissionais do SAMU eram atendidos, O Corpo de Bombeiros enviou o helicóptero Arcanjo 3 ao local onde estava a paciente que aguardava para ser socorrida, mas, ela não resistiu à espera. Detalhes da paciente que morreu não foram divulgados.