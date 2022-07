Adolescente mata outro a facadas por suposta dívida de drogas, em Santana do Araguaia

Um adolescente de 15 anos matou outro a facadas, na tarde desta segunda-feira (18), no Setor Vila União, em Santana do Araguaia, sul do Pará. O adolescente autor do ato infracional foi apreendido, em flagrante, por uma guarnição da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ªCIPM). Com informações do site Debate Carajás.

A vítima ainda foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Santana do Araguaia (HMSA), mas já chegou sem vida. Segundo a PM, por volta das 14h30, a guarnição foi acionada para averiguar a informação sobre um esfaqueamento no Setor Vila União.

Ao chegar no endereço informado, os policiais se depararam com uma aglomeração de pessoas que estavam prestando socorro ao adolescente, que depois foi colocado em um veículo particular e levado para o HMSA.

Com a vítima socorrida, a guarnição diligenciou no setor com o intuito de localizar o autor do ato infracional. Coletando informações com populares, a equipe chegou até a residência onde ocorreu o esfaqueamento e foi informada sobre o adolescente que teria cometido o ato.

De posse das informações, os militares seguiram em rondas nas imediações para tentar localizar o menor infrator. Ao passar na rua da casa do adolescente, moradores apontaram que um indivíduo pulou o quintal de uma residência.

Em ato contínuo, a guarnição acessou o quintal e conseguiu apreender o menor ainda de posse da arma utilizada no ato infracional. Pouco depois, a guarnição recebeu a confirmação do hospital de que a vítima chegou em óbito àquela unidade de saúde.

Segundo os policiais, o menor justificou que tentou se defender. Ele relatou que cinco indivíduos, entre eles a vítima, invadiram sua residência e, para não ser agredido, pegou uma faca.

Nessa hora, os indivíduos teriam saído correndo e ele conseguiu desferir uma facada nas costas da vítima. Ele ainda contou que essas pessoas teriam ido à sua casa cobrar uma dívida de droga. O menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, para os procedimentos legais cabíveis.