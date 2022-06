Mulher é presa por matar o marido com uma facada no coração

Uma mulher foi presa suspeita de ter assassinado o marido com uma facada no peito durante uma discussão. O crime aconteceu no último domingo (5), na zona Leste de São Paulo.

Testemunhas que estavam com o casal no momento do crime relataram que Evaldo Ramos Soares, de 45 anos, e Eliana estavam consumindo bebidas alcoólicas desde cedo, até que ficaram embriagados e começaram a discutir.

Ainda segundo as testemunhas, Evaldo ameaçou atirar um martelo na mulher, que reagiu e o golpeou com uma facada no peito, que atingiu o coração. Ele morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas atestou o óbito da vítima ainda no local. Eliana foi presa em flagrante.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)