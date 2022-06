Adolescentes pedem corrida e esfaqueiam motorista de app no peito

Dois adolescentes de 16 e17 anos são acusados de pedir uma corrida e esfaquear no peito um motorista de aplicativo para conseguir roubar o veículo. A dupla foi capturada por policiais militares do 27º BPM. O caso aconteceu no início da manhã deste sábado (4), no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a PM, os adolescentes pediram a corrida e, em determinado momento do trajeto, anunciaram o assalto. Um deles segurou o motorista enquanto o outro deu uma facada no peito da vítima. Em seguida, eles jogaram o motorista para fora do carro e fugiram levando o Fiat/Mobi, dinheiro e pertences da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o carro, que possuía rastreador, em uma oficina mecânica na Quadra 510, sem a placa e sem estepe.

No local, os policiais militares detiveram os dois adolescentes e o esponsável pela oficina mecânica. Todos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi constatado que os detidos possuem passagens pela Polícia por diversos crimes, inclusive roubo.

O motorista teve apenas o corte superficial no peito, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar e já teve alta.