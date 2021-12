Suspeita de que corpo decapitado fosse de motorista de app do Piauí é descartada

O Instituto Médico Legal de Marabá chegou à identificação do corpo encontrado no último domingo (19) boiando no rio Tocantins, em Marabá. O cadáver, que estava sem a cabeça, é de Gustavo Alves de Sousa Rocha, de 19 anos. A polícia chegou a considerar a hipótese de se tratar de um dos motoristas de aplicativo de transporte do Piauí, que estão desaparecidos desde o dia 3, quando aceitaram uma corrida que tinha o Pará como destino. Mas a descoberta deu início a outro mistério.

A família de Gustavo Rocha vive na cidade de Trindade, em Goiás, e não consegue explicar como ele veio parar em Marabá e muito menos o que poderia motivar um crime tão bárbaro como o que tirou a sua vida. O jovem foi decapitado e seu corpo foi encontrado com as mãos amarradas e tinha várias perfurações de faca nas costas.

Familiares da vítima encaminharam toda a documentação que comprova a identificação de Gustavo e fez uma procuração autorizando uma funerária de Marabá a trasladar o corpo para Goiás. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil em Marabá continua investigando o caso para tentar descobrir informações que possam levar ao autor e à elucidação do crime.