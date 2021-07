Flanelinha morre após levar facada no abdômen em Abaetetuba

Daniel Lobato dos Santos, de 42 anos, não resistiu ao ser esfaqueado na região do abdômen e morreu, na madrugada deste domingo (4), em Abaetetuba, no nordeste paraense. A vítima, conhecida na área como "Ciqtriq", caiu morta na rua Mário Figueira, no bairro São Sebastião. O crime teria ocorrido por volta das 2 horas da manhã e a motivação ainda é um mistério a ser investigado pela Polícia Civil, que foi acionada e esteve no local.

Policiais militares foram chamados nas primeiras horas da manhã para atender a ocorrência. No local, populares relataram que Daniel trabalhava como flanelinha e morava na rua onde foi morto. Ouvidos pelos agentes de segurança pública, vizinhos não souberam dizer quem teria golpeado Daniel e nem o que ocorreu. O algoz fugiu após o crime e, até a publicação desta matéria, ainda não havia sido identificado ou preso.

Não há informações se o flanelinha possuía desafetos declarados, entretanto, pessoas da localidade afirmam que ele estaria envolvido em pequenos roubos. As informações devem ser apuradas por meio da atuação de agentes civis. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).