Suspeito de planejar ataques contra agentes de segurança pública é preso no Pará

Um homem identificado como Felipe Tomás dos Santos Oliveira, foi preso na noite desta terça-feira (17) no município de Santarém, suspeito de planejar atentados contra agentes da segurança pública. A captura foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o prendeu a princípio por estar foragido. Ele havia sido liberado pelo benefício de saída temporária e não tinha retornado. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Segundo o superintendente da Polícia Civil no Baixo Amazonas, Jamil Casseb, o suspeito é envolvido com facção criminosa. “Altamente perigoso, homicida relacionado a várias mortes aqui na cidade. Inclusive, segundo o levantamento da polícia, ele estaria planejando uma ação criminosa contra agentes da segurança pública”, revelou.

Ainda de acordo com o delegado, a polícia recebeu a informação de que ele estaria na cidade e compartilhou a informação com todos os agentes de segurança pública, o que culminou com a prisão dele pela PRF.

"As informações apuradas pela investigação da polícia, apontam que o indivíduo estava incumbido de cumprir a missão de realizar ataques contra agentes da lei", relatou o delegado.