Subtenente da PM morto em Moju é homenageado por amigos e agentes de segurança

O subtenente da Polícia Militar, João Francisco Gonçalves de Sales Santos, foi homenageado na manhã desta quarta-feira (18), por amigos e agentes de segurança pública que realizaram um cortejo, levando o corpo do militar, assassinado na terça (17), até o cemitério Santa Helena, localizado na rua Vereador José Franco, no município de Moju, nordeste do estado.

Entre os participantes da homenagem estavam policiais militares da 8ª Companhia, na qual o subtenente Sales atuava, além do Corpo de Bombeiros Militar de Moju, agentes do Detran e amigos e familiares da vítima. O cortejo percorreu a Avenida das Palmeiras até o cemitério Santa Helena.

O subtenente Sales foi morto a tiros, quando saía de casa, no condomínio residencial Oton Gomes. Os disparos, feitos por dois homens ainda não identificados, acertaram a cabeça do militar, que chegou a ser socorrido, levado para a Unidade Mista de Saúde do município, mas não resistiu.

A PM está fazendo buscas na região e investigando o caso. Qualquer informação dos suspeitos pode ser repassada diretamente para a polícia ou para o Disque Denúncia (181).