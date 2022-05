Dois policias rodoviários federais são mortos a tiros em rodovia de Fortaleza

Um homem ainda não identificado atirou em dois agentes da Polícia Rodoviária Federal que atuam no Ceará, na manhã desta quarta-feira (18). As vítimas morreram. O caso aconteceu na BR-116 próximo ao viaduto da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. As informações são do Diário do Nordeste.

Os dois agentes atendiam a uma ocorrência de trânsito na rodovia em virtude de um acidente que deixou o tráfego lento.

"Estava um engarrafamento muito grande na BR-116, e as informações preliminares que nós temos é que eles foram atacados por dois elementos que pegaram a arma deles e acabaram atirando", declarou o PRF Márcio Moura.

Um criminoso também foi baleado por um terceiro policial à paisana que estava passeando de folga e, ao passar pelo local, viu os dois colegas em luta corporal. “(O policial de folga) viu que o elemento roubou a arma do policial e foi contra-atacar. Ele agiu de toda a cidadania possível", afirmou Moura.

O trânsito na alça do viaduto precisou ser bloqueado. Há intensa movimentação de forças de segurança e de motoristas na região, com a presença de equipes da PRF-CE, da Polícia Militar e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).