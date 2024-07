suspeito de envolvimento na execução de homem é preso em santarém

Jonathan Duarte Malheiros foi preso pela Polícia Militar, no início da noite de terça-feira (02), no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. Ele é suspeito de participação na morte de Carlos Henrique Saraiva, crime registrado horas antes da captura dele. Conforme as informações iniciais, a vítima estava próxima à Orla do Mapiri quando foi alvejada por um homem.

Malheiros transitava na travessa Pedro Monteles quando a 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb) o avistou em atitude suspeita. Com isso, os militares o abordaram. Ao ser interrogado, o jovem apresentou comportamento de desconforto, passava informações incompletas e desencontradas, segundo o portal O Impacto.

Durante a verificação da documentação, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de Maria da Penha. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão a Jonathan Duarte e o encaminharam para a 16ª Seccional de Polícia Civil.