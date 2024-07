Homem é morto a tiros no sudeste do Pará e Polícia Civil investiga o caso

Luciano de Oliveira Reis, de idade não revelada, foi assassinado com pelo menos três tiros na manhã desta quarta-feira (3), em Jacundá, no sudeste paraense. Por volta das 9h30, a vítima estava em uma barraca de comida localizada às margens da rodovia PA-150, ao lado de um posto de combustível. Foi aí que o autor do crime, ainda não identificado, se aproximou de Luciano e atirou contra ele. A Polícia Civil (PC) informou em nota que solicitou perícias para auxiliar nas investigações do caso.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) se dirigiu até o local do crime, isolou a área e acionou a PC. Os disparos, conforme o portal Jacundá, atingiram a cabeça da vítima, que caiu de onde estava sentado e morreu debaixo da mesa. O suspeito conseguiu fugir e a polícia segue tentando encontrá-lo.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. A instituição informou que " apura as circunstâncias do homicídio de Luciano de Oliveira Reis. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Equipes da delegacia de Jacundá trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime" .