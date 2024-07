Jovem é assassinado a tiros em Marituba; motivação e autoria são desconhecidas

Welington Teixeira Queiroz, de 26 anos, foi morto com dois tiros na noite desta terça-feira (2), na passagem Bom Jesus, próximo à Câmara Municipal de Marituba, no bairro Dom Aristides. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com informações da polícia, Welington e a namorada foram atraídos para o local, onde pelo menos dois homens os aguardavam. Enquanto a namorada aguardava na passagem Bom Jesus, Welington foi levado para um beco próximo, conhecido como Vila dos Padres.

Os primeiros levantamentos feitos pela polícia indicam que houve uma discussão entre a vítima e os assassinos. Pouco depois, moradores da área relataram ter ouvido disparos de arma de fogo. Os atiradores fugiram para uma área de mata e ainda não foram localizados.

Mesmo baleado, Welington conseguiu correr até a passagem Bom Jesus, onde perdeu as forças e caiu no meio da via. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada, mas ele já estava morto quando os socorristas chegaram.

Equipes das polícias Militar, Civil e Científica foram chamadas ao local e conduziram os procedimentos de praxe, como análise da cena do crime e remoção do corpo. Com Welington a polícia encontrou uma pequena quantidade de entorpecentes, que foram encaminhados para perícia.

A polícia ainda não confirmou qual era a relação de Welington com as drogas encontradas sob sua posse. Não se sabe, portanto, se ele era usuário ou se estava envolvido na comercialização dos entorpecentes na área. A Divisão de Homicídios está investigando o caso. Informações que ajudem a elucidar o crime podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181).