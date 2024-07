Homem é preso por extorsão qualificada e milícia armada em Abaetetuba

Hericlis Neri de Sena foi preso nesta terça-feira (2), na zona rural de Abaetetuba, no nordeste do Pará, pelos crimes de extorsão qualificada e milícia privada armada. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, no âmbito da Operação Audácia, que já havia prendido outros dois suspeitos dos mesmos crimes em 27 de junho: o policial militar da reserva Jorge de Freitas Guedelha e William de Souza Modesto.

A ação policial desta terça-feira, que teve como base informações repassadas por meio de denúncia anônima, resultou na apreensão de 42 munições de pistola calibre 40 encontradas na residência de Jorge de Freitas Guedelha, também na zona rural de Abaetetuba. A polícia só não esclareceu se Hericlis Neri de Sena foi localizado nesse imóvel.

VEJA MAIS

A Operação Audácia investiga crimes de extorsão e milícia privada ocorridos em Barcarena, também no nordeste paraense. Segundo informações repassadas pela polícia, em 17 de junho de 2024, por volta das 11 horas, uma mulher foi sequestrada às proximidades de sua residência naquele município. Conforme a polícia, a vítima saiu de casa para encontrar familiares e, ao chegar à esquina da rua em que mora, foi abordada por dois homens armados em um carro prata.

Os criminosos a abordaram e na ação ainda chegaram a atirar para o alto no intuito de afastar as pessoas que tentavam impedir o crime. A vítima foi levada para um condomínio de luxo em Belém, de onde os sequestradores contataram os familiares e exigiram um valor para resgate. Segundo as investigações, a vítima foi mantida em cativeiro por horas enquanto os bandidos tentavam negociar o pagamento. Porém, como a família da refém não dispunha da quantia exigida pelos criminosos, à noite a vítima terminou sendo abandonada na Alça Viária, já na zona rural de Barcarena, onde foi auxiliada por um caminhoneiro que passava na via.

As investigações identificaram Jorge de Freitas Guedelha e William de Souza Modesto como os responsáveis pelo sequestro, com apoio logístico de Hericlis Neri de Sena. O juiz de Barcarena decretou as prisões dos envolvidos.

Em 27 de junho, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Foram encontrados em poder dos criminosos R$ 51.738,35 em espécie, um celular, uma pistola Taurus PT 380, dois carregadores 380, 57 munições 380, um coldre de pano e várias joias. Na casa de Jorge também foram encontradas 32 munições ponto 40, duas munições de revólver 38, um soco-inglês, um porta-carregador, três carregadores 380, três carregadores de ponto 40, cinco pen drives, um cartão de memória e um DVR.

Simultaneamente, em Ananindeua, uma equipe da Divisão de Crimes Funcionais da Polícia Civil prendeu William de Souza Modesto e, com ele, apreendeu um celular.

Hericlis Neri de Sena, o único que ainda não havia sido preso e era considerado foragido, foi preso nesta terça-feira (2) e transferido para o presídio de Abaetetuba, onde aguardará decisão judicial. As investigações da Polícia Civil continuam, com objetivo de esclarecer todos os detalhes do ocorrido e identificar outros possíveis envolvidos no sequestro.