Suspeito de armazenar e compartilhar cenas de abuso sexual infantil é preso em Santarém

Um suspeito de armazenar e compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil foi preso nesta terça-feira (2), em Santarém, no oeste do Pará. A prisão foi feita durante ação da Polícia Federal (PF), por meio do Núcleo de Combate aos Crimes de Abuso Sexual Infantil Online (NCCASIO), na Operação Ronda Virtual

Expedido pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Santarém, foi cumprido mandado de busca e apreensão e, durante o cumprimento, foi encontrado material contendo cena de abuso sexual infantil e, em decorrência disso, o suspeito também foi preso em flagrante.

O nome da Operação é uma referência ao constante trabalho de investigação e monitoramento desses tipos de arquivos na rede de internet.