Homem é preso preventivamente suspeito de abusar de enteada em Oeiras do Pará

Um homem foi preso nesta sexta-feira (14) pela Polícia Civil de Oeiras do Pará, município do arquipélago do Marajó, por abusar sexualmente da própria enteada. Segundo o inquérito, o sujeito cometia o crime há anos e ameaçava a vítima para que não o denunciasse a ninguém.

De acordo com a polícia, a mãe da adolescente sabia dos abusos, mas se omitiu. Por causa da situação em casa, a jovem fugiu em busca de ajuda em novembro do ano passado. A adolescente foi acolhida pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que denunciou o caso para a Polícia Civil.

O suspeito foi preso preventivamente e conduzido até a delegacia, onde cumpriu as medidas cabíveis e seguirá à disposição da Justiça.

Denuncie

Casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes devem ser denunciados para a polícia pelo Disque Denúncia (181) ou pelo telefone 190 do CIOP. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.